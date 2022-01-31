Ремонт Дома культуры в селе Киселево будет стоить более 304,5 миллиона рублей

В Ростовской области реконструируют сельский Дом культуры Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области будет отремонтирован один из местных домов культуры. На эти нужды будет направлено более 304,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Киселевского сельского помещения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 7 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет провести реконструкцию сельского Дома культуры в селе Киселево Красносулинского района Ростовской области.

Финансирование работ будет производиться из федерального, регионального и местного бюджетов. Они будут проходить в несколько этапов, но полностью окончить их необходимо до 15 ноября 2023 года.

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Средства направят из местного, регионального и федерального бюджетов.