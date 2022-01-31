В Ростовской области определили подрядчика для ремонта двух дорог в селе Крым

В Ростовской области отремонтируют две местных дороги Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области определили подрядчика для ремонта двух местных дорог. На эти нужды будет потрачено более 14,7 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Крымского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. Им стала компания "Дорремстрой". Теперь подрядчику предстоит провести капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Октябрьской и улице Молодежной (от улицы Нольная линия до улицы 18-я Линия) в селе Крым Мясниковского района Ростовской области (1-й этап протяженность - 1,083 км.).

Источник финансирования в документации не значился. Все работы должны быть выполнены в период с 1 апреля по 31 августа.

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Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.