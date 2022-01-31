Благоустройство парка в селе Степное обойдется в два миллиона рублей

В Ростовской области благоустроят парк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области запланировали благоустроить местный парк. На эти нужды планируется потратить более двух миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Юловского сельского поселения. Все желающие могут подать свою заявку на участие до 2 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет произвести благоустройство парковой зоны в селе Степное Целинского района Ростовской области на улице Центральная 50 "б".

Источник финансирования в документации не значится. А все работы необходимо выполнить в период с момента заключения контракта до 31 августа нынешнего года.

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На эти нужды будет потрачено более 14,7 миллиона рублей.