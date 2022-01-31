«Космический поезд» заметили в небе над Аксаем жители Ростовской области

«Цепочку огней» снял на камеру очевидец. Фото: соцсети.

В Ростовской области в небе над Аксаем местный житель снял на камеру светящейся НЛО. «Цепочку огней» в соцсетях уже окрестили «космическим поездом». Необычное видео на целый день стало предметом активных обсуждений.

Пользователи сети не смогли понять, что же в итоге запечатлел автор и сделали несколько шуточных предположений. Одни, например, заявили, что увиденное - «спутники Илона Маска якобы с бесплатным Интернетом». Другие решили придерживаться актуальной повестки дня и спокойно отметили, что «распыляют омикрон, и ничего нового в этом нет».

Была также более волшебная теория. Жители Дона предположили, что на летающих санях домой возвращался Санта.

К слову, похожий случай произошел в апреле 2021 года. Тогда над Ростовом-на-Дону также видели светящийся объект с «огненными шарами». Однако эксперт Николай Демин разочаровал всех, объяснив, что явление никак не было связано с космосом.

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Объект успели заснять на видео (подробности)