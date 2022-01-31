Смертность в Ростовской области за год возросла на 22%

В Ростовской области смертность за год возросла на 22% Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Донской регион вошел в пятерку регионов России с самой высокой смертностью. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Росстатом.

Так, за минувший год в Ростовской области по разным причинам, включая опасный вирус COVID-19, скончались 78 388 человек. Стоит отметить, что это на 22% больше чем показатель прошлого года.Согласно данным статистики, ситуация обстоит хуже только в Саратовской области, Карелии и Севастополе. А самые лучшие показатели зафиксированы в Чечне, Дагестане и Туве.

В настоящее время показатель смертности по стране возрос на 15,1%. Как видно, это намного ниже донских показателей. Также важно сказать, что рождаемость в Ростовской области тоже заметно сократилась. Она упала почти на два процента. В ушедшем году на свет появились 35 782 малыша. В среднем по стране рождаемость снизилась на 2,3%.

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