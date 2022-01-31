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Происшествия31 января 2022 17:43

Директора сальской станции по борьбе с болезнями животных обвинили в получении семи взяток

Общая сумма денежного вознаграждения составила 500 тысяч рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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Директора сальской станции по борьбе с болезнями животных обвинили в получении семи взяток

Директора сальской станции по борьбе с болезнями животных обвинили в получении семи взяток

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сальский следственный комитет занимает расследованием уголовного дела, которое было возбуждено в отношении директора местного филиала ГБУ РО "Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с ПО". Его заподозрили в получении семи взяток. Об сообщили в пресс-службе следственного комитета Ростовской области.

Следователи выяснили, что с января 2020 года по сентябрь 2021 года злоумышленник вымогал и получал взятки от своих подчиненных. За это денежное вознаграждение он обещал им покровительство по службе. Общая сумма полученных им взяток составила более 500 тысяч рублей.

- В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные и процессуальные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, - говорится в тексте

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