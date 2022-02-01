Отключение света в Ростове-на-Дону 1 февраля 2022 года: в городе обесточат несколько районов города

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 1 февраля 2022 года: в городе без электричества останутся десятки местных жителей. Без света им предстоит просидеть на протяжении нескольких часов. Отключения будут производиться в разных районах города.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

Во вторник, 1 февраля, с 9 до 16 часов свет отключат на ул. Пешкова 34 (больница Водников).

С 9 до 17 часов обесточат ул. Портовая 257/27, 238; СТ «Мичуринец»; ул. Черниговская 2-36, 1-37; ул. Туркистанская 2-40, 1, 1 А, 1/173 ул. Текучёва 159-195; пер. Журавлёва 155-163, 173, 173/1, 186-192; пер. Крепостной 85, 173-181, 164; просп. Кировский 87-89, 128-132.

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