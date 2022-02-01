В Ростове жильцов дома на Кривошлыковском переселят в Суворовский микрорайон

Переселение начали из-за аварийного состояния жилой постройки. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове с 1 февраля начали расселять жильцов дома на Кривошлыковском, 4. Люди получат временное жилье в микрорайоне Суворовском на Уланской, 15. Это решение приняли в городской администрации.

Бывшим собственникам пообещали помочь с переездом и решением всех бытовых вопросов, в том числе с оплатой коммунальных услуг.

Переселение начали из-за аварийного состояния жилой постройки. Она настолько ветхая, что может рухнуть в любой момент. По крайней мере, так на основании экспертиз и заявления спасателей утверждает мэрия.

К слову, по этой же причине не так давно в доме и на прилегающей к нему территории ввели режим чрезвычайной ситуации, а еще ранее людям начали приносить извещения об изъятии квадратных метров.

Всего переселить должны 110 человек. Сами же ростовчане до последнего отказывались куда-либо переезжать. Собственники называли действия властей незаконными и даже записали видеоролик с обращением к Владимиру Путину.

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