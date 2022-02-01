В донской столице сорваны сроки разработки проекта для строительства микрорайона "Левенцовский-2"

В Ростове оказались сорваны сроки разработки проекта для строительства "Левенцовки -2" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице оказались сорваны сроки подготовки проектной документации для планировки и межевания территории будущего микрорайона Левенцовский-2. Об этом сообщил глава департамента архитектуры Глеб Мельников во время подведения итогов работы ведомства в 2021 году. Стоит отметить, что вся необходимая документация должна была быть сдана еще в конце минувшего года.

- К сожалению, подрядная организация не справилась с заданием, была представлена документация ненадлежащего качества, - отметил Мельников.

В своем выступлении он также отметил, что новую документацию в планах утвердить в нынешнем году. Микрорайон будет располагаться западнее уже построенной Левенцовки-1.

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