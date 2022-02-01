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Общество1 февраля 2022 13:04

В Ростове увеличат количество ярмарочных площадок

Теперь в городе их будет насчитываться 35 штук
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове количество ярмарок увеличат до 35. Фото: администрация Ростова

В Ростове количество ярмарок увеличат до 35. Фото: администрация Ростова

Власти донской столицы приняли решение увеличить количество городских ярмарок. Теперь в Ростове их будет насчитываться 35 штук. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Аграриям и предприятиям Дона выдадут 3 209 мест для торговли. У горожан появится возможность приобрести продукты по более низким ценам, а в городскую казну, благодаря этому будет направлено около 7,5 миллиона рублей. На данный момент перечень будущих площадок проходит процедуру визирования.

- Организаторы и операторы ярмарок будут определены после утверждения вышеуказанного нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, - отметил начальник городского управления торговли Константин Тихонов.

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