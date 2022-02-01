Алексей Логвиненко выделил деньги на оценку квартир в доме в переулке Кривошлыковском

В Ростове проведут оценку квартир в аварийном доме в переулке Кривошлыковском. Фото: администрация Ростова

В донской столице глава городской администрации Алексей Логвиненко подписал Постановление о выделении бюджетных денег на оценку квартир в аварийном доме по переулку Кривошлыковскому, 4. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Логвиненко принял решение не дожидаться заседания Думы, которое должно состояться в феврале, и выделил средства из городского резервного фонд. Он считает, что в этом случае жильцы смогут быстрее получить выкупную стоимость за свое жилье.

- Ситуация действительно чрезвычайная. Эвакуация людей, внеочередное предоставление временного жилья - это стресс для жильцов аварийного дома, и мы понимаем чувства и эмоции горожан. Но мы делаем все возможное, чтобы не допустить жертв и в то же время оказать меры поддержки жильцам этого дома, - сказал Алексей Логвиненко.

В самое кратчайшее время специалисты проведут оценку выкупной стоимости квартир. Стоит отметить, что оценкой жилья займется независимая экспертная организация по расценкам на неаварийное жилье в данном районе. Отчеты будут направлены жильцам, и у ростовчан по закону будет три месяца для принятия решения.

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Все процедуры могут занять около полугода.