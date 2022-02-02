Отключение света в Ростове-на-Дону 2 февраля 2022 года: масштабные отключения ждут донскую столицу

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 2 февраля 2022 года: в донской столице ожидаются массовые отключения электричества. Без света предстоит остаться сотням горожан. Они не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов. Обесточивания затронут разные районы города.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В среду, 2 февраля, с 8 до 17 часов свет отключат ул. 2-ая Пролетарская 70-84, 91-115; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-27, 2-14; ул. 49-я линия 2-24, 1-35; пер. Балканский 1-31, 113, 2-40; ул. Балка; пер. Кирилловский 1-15, 2-14; ул. 1, 2-ая левая 1-15, 2-22.

С 9 до 14 часов электричества не будет в пер. Доломановский 70/1, 70/2, 70/3, 70 Г; пер. Халтуринский 101.

С 9 до 16 часов электроэнергия будет отсутствовать на ул. Пешкова 34 больница Водников.

С 9 до 17 часов обесточат ул. 11-я линия 41-191, 34-84; ул. 13-я линия 31-89, 34-86; ул. 15-я линия 53-87, 62-94; ул. Листопадова 45-97, 30-66; ул. 1-я Пролетарская 37-67, 34-64; ул. Портовая 238; ул. Думенко 13, 13/1, 13Б, 13В, 13Г, 13Д, 15, 15Б; ул. Лелюшенко 19Ж, 19К; пер. Днепровский 141; ул. Каскадная 260; ул. Рябышева 68-92, 95-127; пер. Клавишный 21-43, 28-38; ул. Черевичкина 80-106/2 , 91-99; пер. Александровский спуск 1-161, 2-158; пер. Водопроводный 2, 102-104, 1-7; пер. Ветреный; просп. М. Нагибина 13, 13Б; ул. Нансена 113 -135.

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