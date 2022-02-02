В Ростовской области приведут в порядок территорию местного Дома культуры Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донском регионе запланировали привести в порядок территорию вблизи местного Дома культуры. На эти нужды планируется потратить более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Осиковского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика. Теперь ему предстоит произвести ряд работ по благоустройству территории земельного участка возле Дома культуры в хуторе Галдин Чертковского района Ростовской области.

Источник финансирования в документации не значился. Все работы необходимо выполнить в период с момента заключения контракта до 31 августа нынешнего года.

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Работы необходимо выполнить до 1 сентября.