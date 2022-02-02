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Общество2 февраля 2022 10:56

Содержание сквера "Юность" в поселке Усть-Донецком обойдется в полтора миллиона рублей

Средства будут выделены из местного бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростовской области ищут подрядчика для содержания парка "Юность"

В Ростовской области ищут подрядчика для содержания парка "Юность"

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области ищут подрядчика, который займется содержанием парка "Юность" в поселке Усть-Донецком. На эти нужды планируется выделить более полутора миллионов рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Усть-Донецкого городского поселения. В настоящее время ведется работа комиссии, которая определит победителя. Ему предстоит заняться содержанием парка "Юность". Он будет следить там за порядком: подметать дорожки, следить за своевременным вывозом мусора и т.д.

Финансирование будет производиться из местного бюджета. Контракт будет действовать до конца нынешнего года.

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В настоящее время подрядчик уже определен.

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