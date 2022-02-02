В Таганроге изменилась схема движения автобуса № 36

В Таганроге изменили схему движения автобуса № 36 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге была изменена схема движения автобусов № 36. Соответствующее постановление было подписано в понедельник, 31 января, главой городской администрацией. Изменения коснулись перевозки пассажиров как по регулируемым (от улицы Дачной до Центрального рынка), так и нерегулируемым тарифам (от улицы Дачной до Маяка).

Что касается перевозок по регулируемым тарифам, то в прямом направлении транспорт будет двигаться по следующей схеме:

ул. Дачная пер. 10-й Новый ул. Маршала Жукова ул. Бакинская ул. Морозова ул. Щаденко – ул. Москатова ул. Дзержинского ул. Пальмиро Тольятти ул. Московская пер. 9-й Артиллерийский пер. 14-й Артиллерийский ул. Дзержинского ул. Фрунзе пер. Гоголевский ул. Чеxова.

Обратная дорога будет следующей:

ул. Чехова пер. Гоголевский ул. Петровская ул. Дзержинского пер. 14-й Артиллерийский ул. Московская – пер. 9-й Артиллерийский – пер. 14-й Артиллерийский – ул. Московская ул. Пальмиро Тольятти ул. Дзержинского ул. Москатова ул. Щаденко ул. Морозова ул. Бакинская ул. Маршала Жукова пер. 10-й Новый ул. Дачная.

А по нерегулируемым тарифам автобусы в прямом направлении будут двигаться со следующими остановками:

ул. Дачная пер. 10-й Новый ул. Маршала Жукова ул. Бакинская ул. Морозова ул. Щаденко – ул. Москатова ул. Дзержинского ул. Пальмиро Тольятти ул. Московская пер. 9-й Артиллерийский пер. 14-й Артиллерийский ул. Дзержинского ул. Фрунзе пер. Гоголевский – ул. Розы Люксембург пер. Антона Глушко ул. Чеxова.

На обратном пути транспорт будет останавливаться на следующих остановочных пунктах:

ул. Чехова – пер. Антона Глушко – ул. Розы Люксембург – пер. Гоголевский ул. Петровская – ул. Дзержинского – пер. 14-й Артиллерийский ул. Московская – пер. 9-й Артиллерийский – пер. 14-й Артиллерийский – ул. Московская ул. Пальмиро Тольятти ул. Дзержинского ул. Москатова ул. Щаденко ул. Морозова ул. Бакинская ул. Маршала Жукова пер. 10-й Новый ул. Дачная.

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