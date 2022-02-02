Ремонт трассы на Западном подъезде к Ростову будет стоить более 1,6 миллиарда рублей

В Ростовской области отремонтируют трассу А-135 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростовской области будет отремонтирован участок трассы А-135 на Западном подъезде к Ростову. На проведение работ планируется направить более 1,6 миллиарда рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен управлением автомагистрали Москва - Волгоград федерального дорожного агентства. В настоящее время конкурсная комиссия определила победителя. Им стала компания "Т-Транс". Теперь подрядчику предстоит произвести капитальный ремонт автомобильной дороги А-135 (подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 "Дон" к Ростову-на-Дону - Западный подъезд).

Финансирование будет осуществляться из федерального бюджета. А все работы необходимо выполнить до 15 октября 2023 года.

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Средства будут выделены из местного бюджета.