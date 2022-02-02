В Ростове несколько семей решили переехать из аварийного дома в Кривошлыковском переулке

Так выглядит здание сейчас. Фото: Артур Селимов

В Ростове в среду, второго февраля, три семьи переехали из аварийного дома в Кривошлыковском переулке в квартиры в Суворовском микрорайоне и на улице Борисоглебской, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Сотрудники городской поисково-спасательной службы помогают людям загрузить вещи, перевезти на новый адрес, разгрузить их на месте и поднять в новые квартиры.

Также на ближайшее время запланирован переезд мамы с сыном в квартиру, расположенную по адресу Уланская, 15.

- В сборном эвакуационном пункте переезжающим выдают талон о переезде - они должны предъявить его при заселении. По данным администрации Пролетарского района, в доме зарегистрировано 95 человек. 7 семей - это 16 человек - съехали ранее, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Ранее «КП - Ростов-на-Дону» писала, что из-за угрозы обрушения 27 января дом объявлен зоной ЧС.

В конце декабря прошлого года зафиксировано ухудшение его технического состояния: трещины в некоторых частях пятиэтажки увеличились более чем на 1 сантиметр.

Рядом с аварийным домом 1 февраля в переулке Кривошлыковском развернули сборный эвакуационный пункт.

Однако большая часть жильцов не торопится покидать свои квартиры. Более того, люди организовали рядом с аварийным домом круглосуточное дежурство, опасаясь, что в доме могут отключить свет и газ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове жильцы аварийного дома в переулке Кривошлыковском организовали круглосуточное дежурство

По словам собственников квартир, им уже пытались отключить свет и газ (подробнее)