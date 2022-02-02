В Калмыкии нашли мертвым пропавшего из психоневрологического диспансера пациента

В Калмыкии нашли мертвым пропавшего пациента психоневрологического диспансера
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Калмыкии остановили поиски пропавшего пациента Сарпинского психоневрологического диспансера Строкова А.Н. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.
Правоохранителям обнаружили мужчину мертвым на территории поселка Годжур Сарпинского района.
- В настоящее время по факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - говорится в тексте сообщения.
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