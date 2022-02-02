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Происшествия2 февраля 2022 12:21

Тело умершего заключенного обнаружили сотрудники колонии в Ростовской области

Предварительно, осужденный покончил с собой
Ангелина СКИБА
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Два подобных случая произошли в прошлом летом и осенью прошлого года

Два подобных случая произошли в прошлом летом и осенью прошлого года

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Тело умершего заключенного обнаружили в исправительной колонии № 12 Каменска-Шахтинского. Эту информацию «КП - Ростов-на-дону» 2 февраля подтвердили в пресс-службе донского ГУФСИН.

Как уточнили в ведомстве, предварительно, осужденный покончил с собой. Когда мужчину нашли, сразу же вызвали бригаду скорой помощи. Медики провели реанимацию и сделали все возможное, чтобы спасти человека, но все усилия оказались тщетными.

Два подобных случая произошли в прошлом летом и осенью прошлого года. В июле скончался заключенный СИЗО Таганрога, а в ноябре несчастье произошло в новочеркасском изоляторе. В обоих случаях при осмотре тел умерших нашли следы суицида.

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