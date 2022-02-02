Обиженный житель Калмыкии проткнул колеса на машине полицейского

Житель Калмыкии пробил колеса на автомобиле полицейского Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

В Калмыкии осудят 18-летнего местного жителя. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба". Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета.

Следователи выяснили, что 27 ноября ночью подозреваемый увидел на улице припаркованный автомобиль, принадлежащий полицейскому. Злоумышленник решил отомстить правоохранителю за составленный на него недавно административный протокол. Он взял с собой кухонный нож и проколол все четыре колеса. Таким образом, полицейскому был нанесен ущерб на сумму более 16 тысяч рублей.

- В ходе предварительного расследования подозреваемый раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшему и возместил причиненный ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд с ходатайством о его прекращении и назначении виновному судебного штрафа, - говорится в тексте сообщения.

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В настоящее время следователи проводят проверку.