Алексей Логвиненко определил объекты для заключения концессионных соглашений Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко подписал постановление «Об утверждении перечня объектов муниципального имущества, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2022 году». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В этот список попал спортивный комплекс для триатлона, который будет располагаться на улице Пойменной, 2а. Также концессионное соглашение планируется заключить для проведения модернизации и создания инфраструктуры для городского трамвая. Этот же документ потребуется и для реконструкции здания противотуберкулезного диспансера, который находится на улице Станиславского, 132/7.

Ростовская мэрия заключит концессионное соглашение для обновления здания объекта здоровья по переулок Халтуринский, 101-103/100/70а. Также в список, утвержденный Алексеем Логвиненко, попали и строительство объектов физической культуры и спорта, а также школы в микрорайоне «Левенцовский».

- Реализация масштабных проектов и развитие социальной инфраструктуры требуют колоссальных затрат. Поэтому бизнес Ростова принимает активное участие в реализации социальных проектов. Перечень объектов, в отношении которых будут заключены концессионные соглашения необходимо актуализировать ежегодно. При подготовке документации мы должны обращать внимание на потребности города, - поделился своим мнением Алексей Логвиненко.

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