Отключение света в Ростове-на-Дону 3 февраля 2022 года: сотням местных жителей предстоит остаться без света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Михаил ФРОЛОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 3 февраля 2022 года: в донской столице сотням местных жителей грозит остаться без света. Электроэнергия будет отсутствовать в домах на протяжении нескольких часов. Стоит отметить, что обесточены будут разные районы города.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В четверг, 3 февраля, свет будет отключен на ул. Чкалова 54-94, 47-75; ул. Кировоградская 2-30, 9-19; ул. Ляпидевского 2-12; ул. Леваневского 33-39; ул. Железнякова 1-7, 2-10.

С 9 до 14 часов электричества не будет на пер. Доломановский 70/1, 70/2, 70/3, 70 Г; ул. Красноармейская 9; пер. Халтуринский 101.

С 9 до 16 часов без электроэнергии останутся жители ул. 2-я Пятилетка 6, 6В, 6/2, 6/3, 6/4.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Бакланова 6-14; ул. Быкадорова 17-35, 18, 28, 34-42; ул. Дубовского 11А, 11/29, 12А; ул. 3-я Круговая 7-11, 61, 61А, 61Б, 61В/42; бульвар Платова 2В; пер. Салютина 1-13; пер. Туроверова 1/27, 23/6,25, 30-34, 67/36; ул. Кагальницкая 11-21, 14-30; ул. Тюхряева 32-67, 28-64; ул. Рябышева 11-83, 8-58; ул. Вити Черевичкина 6-42, 13; ул. 30-я линия 14-34, 11-29; ул. 32-я линия 24-62,19-59; ул. 34-я линия 15-51, 26-64; ул. 36-я линия 23-89, 30-92; ул. 38-я линия 29-91, 18-80, ул. 27-я линия 3; ул. Тибетская 2-32; ул. 1-Краснодонская; пер. Дунайский 19-33, 26-46; пер. Аральский 21-41, 26-46; пер. Чингарский 23-41, 26-44; пер. Кленовый 23-41, 30-48; пер. 1- й Кольский 29-47, 20-34; пер. 2-й Кольский 2-22; просп. 40 лет Победы 45В, 53Б, 53В, 53Д, 53Е; просп. 40 лет Победы 55А, 55Б, 55В, 55Г, 55Д, 55Е.

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