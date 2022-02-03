Ремонт тротуара в донском поселке сделают за 1,3 миллиона рублей

В Ростовской области отремонтируют тротуар в местном селе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из поселков Ростовской области произведут ремонт тротуара. На эти нужды планируется потратить более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Чертковского района. Все желающие могут подать свои заявки для участия в нем до 10 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя и ему необходимо будет произвести ремонт тротуара на улице Мичурина в поселке Чертково Чертковского района Ростовской области. Рабочие должны будут сменить как нижний, так и верхний слои дорожного покрытия.

Финансирование будет осуществляться из местного бюджета. А все работы необходимо выполнить в период с 1 апреля по 30 июня.

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Средства будут выделены из федерального бюджета.