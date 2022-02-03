Донской регион занимает лидирующую позицию по экспорту агропродукции

Ростовская область лидирует по экспорту агропродукции Фото: Правительство РО

Донской регион в настоящее время продолжает занимать лидирующую позицию по России по экспорту агропродукции. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В минувшем году с территории донского края было экспортировано более 20,8 миллиона тонн. Общая сумма, заработанная на экспорте, составила около 6,8 миллиарда долларов. Как сообщил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, самыми основными в донском агроэкспорте продолжают оставаться зерновые, не меньшей популярностью пользуются также масличные и продукты их переработки.

- Также в 2021 году вырос экспорт продукции мяса и молока – на 4,4%, рыбы и морепродуктов – на 3,6%, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности – на 35%, – отметил Гончаров.

На экспорте мяса и молока регион заработал $65,3 млн, рыбы и морепродуктов – $50,7 млн, пищевой и перерабатывающей промышленности – $231 млн.

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