В хуторе Астахов построят распределительный газопровод

В донском хуторе построят распределительный газопровод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В одном из хуторов Ростовской области будет построен распределительный газопровод. На эти нужды планируется потратить более 31,1 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Астаховского сельского поселения. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 18 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет произвести строительство распределительного газопровода низкого и среднего давления с установкой ШГРП в хуторе Астахов Каменского района Ростовской области.

Источник финансирования в документации не значился. А все работы необходимо выполнить до 1 сентября.

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Средства выделят из местного бюджета.