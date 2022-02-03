Как и когда будут оценивать квартиры дома в Кривошлыковском, рассказали власти Ростова-на-Дону

Уезжать из аварийной хрущевки хотят не все собственники. Фото: пресс-служба городской администрации

В донской столице у жителей пятиэтажки, построенной в конце 60-х годов, сложилась непростая ситуация. Хрущевку признали аварийной, а после объявили экстренную эвакуацию жильцов. Однако не все собственники согласились с таким раскладом событий.

Люди отказываются переезжать в микрорайон Суворовский, опасаясь неизвестности. По их словам, нет понимания о суммах компенсации за жилье либо о сроках предоставления в собственность другого жилья.

В администрации Ростова-на-Дону рассказали, что контракт на оценку выкупной стоимости квартир в аварийном доме в Кривошлыковском переулке заключат третьего февраля.

- Уже 5 февраля с 11 часов экспертной организацией будет осуществляться осмотр помещений, - сообщил на планерном совещании глава Администрации города Алексей Логвиненко.

После завершения процесса оценки людям скажут о выкупной стоимости квартир.

Выкупная стоимость будет выплачена на лицевой счет собственнику в течение 60 рабочих дней с даты регистрации перехода права собственности на изымаемое жилое помещение.

- Аварийный дом уже покинули 11 семей. К выходным должны переехать еще три семьи. Всего же предстоит переселить 60 квартир, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

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