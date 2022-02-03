В донском регионе окончена реорганизация станции по борьбе с болезнями животных Фото: Правительство РО

В донском регионе закончилась реорганизация донской станции по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

Переход к новой модели начался еще в конце 2020 года. До этого в состав станции входили 47 филиалов, которые находились в разных городах и районах Дона.

- Сегодня на территории региона действуют Ростовская областная, Ростовская городская и 14 межрайонных станций по борьбе с болезнями животных. Это Азовская, Аксайская, Боковская, Волгодонская, Зерноградская, Зимовниковская, Каменская, Миллеровская, Морозовская, Ремонтненская, Сальская, Семикаракорская, Таганрогская и Шахтинская межрайонные СББЖ. Все они напрямую подчиняются управлению ветеринарии Ростовской области, - говорится в тексте сообщения.

Межрайонные станции обслуживают от двух до семи муниципальных образований. Для разработки новой структуры обязательно учитывались наличие ветеринарных лабораторий, резерва кадров и расположение обслуживаемых хозяйствующих субъектов на местах.

Теперь, например, на Заветинский и Зимовниковский будет одна станция, а Шахтинская станция обслуживает Шахты, Новошахтинск, Гуково, Зверево, Октябрьский, Красносулинский и Усть-Донецкий районы.

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Общая сумма денежного вознаграждения составила 500 тысяч рублей.