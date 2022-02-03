В Целинском районе экс-заместителя главы местной администрации осудили за некачественные квартиры для сирот

В Ростовской области осудили бывшего заместителя главы администрации Целинского района Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Целинском районе вынесен приговор бывшему заместителю главы местной администрации. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ "Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд установил, что чиновник 7 декабря 2017 года подписал акты приема-передачи квартир. В связи с этим они были приняты в собственность Целинского района. Общая стоимость жилплощади составила более семи миллионов рублей. Но важно отметить, что их состояние не соответствовало требованиям. Квартиры должны были получить дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

- Приговором суда он признан виновным в совершении преступления по статье 286 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно с испытательным сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил, - говорится в тексте сообщения.

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