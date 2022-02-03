В Ростове водитель, который насмерть сбил 6-летнего мальчика, попал под следствие

Грузовик вылетел на разделительную полосу. Фото: управления МЧС России по РО.

В Ростовской области водитель «КамАЗа», который насмерть сбил 6-летнего мальчика, попал под следствие. Уже возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 3 февраля, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Взяли на контроль над ходом расследования уголовного дела, возбужденного по части 3 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения», - прокомментировали в ведомстве.

Речь идет о вчерашней трагедии. Вечером 2 февраля на проспекте 40 лет Победы тетя с двумя племянниками - 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком - переходили дорогу по переходу и были уже на разделительном газоне, но в этот момент на пешеходный участок вылетел грузовик. Женщина и девочка успели отскочить, а младший ребенок погиб на месте. Предварительно, мужчина, который был за рулем «КамАЗа» не справился с управлением.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео с места ДТП с КаМАЗом в Ростове, в котором погиб шестилетний ребенок

Большегруз выехал на разделительную полосу, где находились женщина и двое детей (подробности)