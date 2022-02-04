Отключение света в Ростове-на-Дону 4 февраля 2022 года: почти все районы города затронут отключения света

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 февраля 2022 года: жители почти всех районов города останутся без электричества в последний рабочий день недели. Сотням горожан придется просидеть без света на протяжении нескольких часов.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В пятницу, 3 февраля, с 8 до 16 часов света не будет наул. Леваневского 23-31; ул. Зеленодольская 13-35; ул. Димитрова 2-20, 1-25; ул. Руставели 2-28.

С 8 до 17 часов электричество отключат на ул. Жмайлова 17/1, 17, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 222А, 218, 216, 14, 22/1, 18/27; ул. Спартаковская 26/61; ул. Дунаевского 10; ул. Свердловская 3-5, 37; ул. Батуринская 15/1, 15/15, 13/14; ул. Кулагина 48.

С 9 до 13 часов отключения ожидаются на ул. Нариманова 71-85; ул. Краснокурсантская 76-88; 67-81; ул. Фурмановская 80-94; 89; пер. Тбилисский 1-53; 2-48; пер. Грузинский 1-41; 2-38; пер. Марксистский 1-65,42-84; пер. Канонерский 39-63,48-70; ул. Плиева 45-67.

С 9 до 14 часов без возможности воспользоваться электроприборами останутся жители ул. Красноармейская 1 б, 1/12г, 3, 3а, 3б; пер. Гвардейский 2, 2/51, 3, 4, 5; пер. Доломановский 55, 55А.

С 9 до 16 часов отключения ждут жителей домов на ул. 2-я Пятилетка 6, 6В, 6/2, 6/3, 6/4; просп. Шолохова 7-9, 18-52; ул. Цеховая 1-3, 2-4; ул. Добролюбова 1-11, 2-12; ул. Писарева 1-21, 2-14; ул. Ченцова 5-39; ул. 2-я линия 79-83, 50-74; ул. Верхненольная 43-65А, 26-36, 44-48; ул. Каяни 24/12.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Новостроевская 25-151, 32-158; ул. Книжная 43-175, 58-194; пер. Конный 45, 52-54, пер. Кр. Звезды 47-65, 54-68; пер. Ударников 47-81, 56-82; пер. Молочный 71-81. ул. Детская 77-139, 74-138; ул. А. Блока 43-59, 38-52; ул. Я. Колоса 27-41, 32-46; пер. Гельца 37-113, 28-64; ул. М. Расковой 54А, 56.

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