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Общество4 февраля 2022 4:00

На определение качества асфальта в Ростове потратят более 2,3 миллиона рублей

Средства будут выделены из городского бюджета
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове проверят качество асфальта

В Ростове проверят качество асфальта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице определят качество асфальта по всему городу. На эти нужды планируется потратить более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 11 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет произвести работы по определению качества асфальтобетона на территории улично-дорожной сети Ростова-на-Дону.

Средства на проведение работ будут выделены из городского бюджета. А выполнить их необходимо до 30 октября.

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