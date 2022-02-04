На определение качества асфальта в Ростове потратят более 2,3 миллиона рублей

В Ростове проверят качество асфальта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В донской столице определят качество асфальта по всему городу. На эти нужды планируется потратить более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен городской дирекцией по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 11 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя. Ему необходимо будет произвести работы по определению качества асфальтобетона на территории улично-дорожной сети Ростова-на-Дону.

Средства на проведение работ будут выделены из городского бюджета. А выполнить их необходимо до 30 октября.

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Поставщика должны определить уже 9 февраля.