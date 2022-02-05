Отключение света в Ростове-на-Дону 5 февраля 2022 года: три улицы и три переулка останутся без света

Новые отклюения света анонсировали в Ростове Фото: Иван МАКЕЕВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 5 февраля 2022 года: в донской столице три улицы и три переулка останутся без электроэнергии в выходной день. Без возможности воспользоваться электроприборами они просидят на протяжении восьми часов.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В субботу, 5 февраля, с 9 до 17 часов, обесточат пер. Быстрый 1-7, 8-10; ул. Коммунаров 31-37, 30-36; пер. Турбинный 2-56; ул. Вяземцева 46-50; пер. Контактный 43-69; пер. Новороссийский 15-31, 4-10.

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