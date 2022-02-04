В донском регионе благоустроят парк в селе Хлеборобном

В Ростовской области благоустроят парк Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одном из сел Ростовской области запланировали благоустроить местный парк. На эти нужды будет потрачено более 1,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Хлеборобного сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила победителя. Теперь ему предстоит заняться благоустройством парка, который располагается на улице Советской в селе Хлеборобном Целинского района Ростовской области.

Источник финансирования в документации не значился. А все работы необходимо выполнить до 31 августа нынешнего года.

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Средства будут выделены из федерального, регионального и местного бюджетов.