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Общество4 февраля 2022 18:30

В донской столице снесли 25 незаконных ларьков

В настоящее время в городе подобных объектов числится 413 штук
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Ростове снесли 25 незаконных НТО. Фото: администрация Ростова

В Ростове снесли 25 незаконных НТО. Фото: администрация Ростова

В донской столице за минувшую неделю были снесены 25 незаконных торговых объектов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В настоящее время по городу подобных объектов выявлено 413 штук. За истекший период 2022 года демонтировано 72 объекта.

- В трех из демонтированных НТО продавали табачную продукцию, - сообщил начальник управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

В ближайшее время сотрудники администрации проверят соблюдение условий договоров о размещении законных ларьков. Наибольшее внимание будет уделяться соблюдению границ участков, оформлению, благоустройству территории и целевому назначению нестационарных торговых объектов.

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Речь идет о торговых точках на Большой Садовой и Буденновском.

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