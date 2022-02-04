В донской столице поймали 18-летнего закладчика наркотиков

В Ростове поймали закладчика наркотиков Фото: Михаил ФРОЛОВ

В донской столице задержали 18-летнего парня, которого заподозрили в сбыте наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

Правоохранители поймали молодого злоумышленника прямо на улице в то время, когда он сбыл наркотики, делая тайники-закладки по городу. При обыске у него обнаружили пакет с порошкообразным веществом светлого цвета. Специалисты выяснили, что это за вещество и что общая его масса составляет более трех граммов.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества», - говорится в тексте сообщения.

В настоящее время злоумышленник находится под стражей.

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Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.