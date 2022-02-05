Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоCovid-19 в РостовеВидеоОлимпиада 2022ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
-2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество5 февраля 2022 15:16

В Ростовской области застройщик инфекционной больницы получил очередной иск

Разбирательства начали в Арбитражном суде
Ангелина СКИБА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дело будут рассматривать в упрощенном порядке

Дело будут рассматривать в упрощенном порядке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области застройщик новой инфекционной больницы получил очередной иск. На этот раз от компании «Энергоком». Организация требует вернуть задолженность в 109,8 тысячи рублей. Эту информацию опубликовали в электронной картотеке Арбитражного суда.

В материалах отмечено, что 27 января 2022 года истец подал заявление, его приняли к рассмотрению уже 1 февраля. Дело будут рассматривать в упрощенном порядке.

К слову, до этого суд уже оштрафовал застройщика на 50 тысяч рублей из-за нарушений, которые выявил Госстройнадзор на первом этапе возведения инфекционной больницы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове Донской инфекционный центр принял 10 пациентов

Больница должна качественно войти в работу «в ближайшее время» (подробности)

0