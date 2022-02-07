Отключение света в Ростове-на-Дону 7 февраля 2022 года: в донской столице десятки горожан останутся без электричества

Новые отключения света анонсировали в Ростове Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отключение света в Ростове-на-Дону 7 февраля 2022 года: в донской столице в десятках домов будет отключено электричество. Местные жители не смогут воспользоваться электроприборами на протяжении нескольких часов. Свет пропадет в разных районах города.

Энергетики донской столицы уверяют, что отключения будут плановыми. Все они обусловлены проведением технических работ. Об этом сообщили в компании "Донэнерго".

В понедельник, 7 февраля, с 8 до 17 часов света не будет на ул. Степана Разина 2-54, 3Б, 3В, 3Г, 9А, 9-11; ул. 6-я Кольцевая 9; ул. 5-я Кольцевая 2; ул. Ясная 33, 35А; ул. Профсоюзная 121, 121А, 121Б, 119; пер. Силикатный 1А, 1Б, 2; ул. Жмайлова 17, 17/1, 19, 19/1; просп. Стачки 212, 222А, 218, 216, 219/2, 217/3, 217/2, 221, 219, 221/1; ул. Содружества 43, 41, 41/1; ул. Зорге 64; просп. Коммунистический 34/2; просп. Стачки 219/2, 217/3, 217/2, 221, 219, 221/1; ул. Содружества 43, 41, 41/1; ул. Зорге 64; просп. Коммунистический 34/2.

С 9 до 17 часов обесточат ул. Детская 137-207, 136-184 «А»; пер. Конный 25-45, 34-56; ул. Книжная 125-159, 140-170; ул. Грациозная 2А; ул. Пестеля 3-53, 4-52; ул. Бондаренко 3-9, 2-8; ул. Маркова 8-24.

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