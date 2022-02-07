Капитальный ремонт обелиска проведут в Целинском районе

В Ростовской области отремонтируют обелиск Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области запланировали провести капитальный обелиска. На эти нужды планируется потратить более 2,3 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзакупок.

Конкурс был объявлен администрацией Юловского сельского поселения. В настоящее время конкурсная комиссия уже определила подрядчика. Теперь победителю необходимо будет произвести капитальный ремонт обелиска, располагающегося на улице Транспортной, 12б в поселке Юловском Целинского района Ростовской области.

Стоит отметить, что источник финансирования в документации не значился. Работы необходимо будет выполнить с момента заключения контракта до 31 августа нынешнего года.

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В настоящее время подрядчик уже определен.