Жители Ростова пригласили губернатора обсудить строительство Западной хорды

Встречу назначили на 17 февраля. Фото: сайт правительства РО.

Жители Ростова, протестующие против строительства Западной хорды, записали видеообращение к губернатору Василию Голубеву. Люди пригласили главу региона на встречу, чтобы обсудить ситуацию. Ролик опубликовали в группе ТОС-10 (ред. Территориальное общественное самоуправление).

- Жители микрорайона №10 обращаются с просьбой. С июля мы пытаемся связаться с вами. Получили до 100 ответов, но ни в одном нет обоснования, причины, по которой нас хотят снести. Не хотят нас слушать ваши коллеги. Просьба наша простая - давайте жить по закону, по Конституции. Нам не дают высказаться и не позволяют быть услышанными. Давайте увидимся. Приезжайте, мы вас ждем. 21 февраля идем в суд, предлагаем решить все до этого момента. Ждем вас, Василий Юрьевич, 17 февраля, - озвучили свои намерения ростовчане.

Ранее сообщалось, что для возведения Западной хорды планируют вырубить 7% деревьев Кумженской рощи. По старому варианту требовалось снести около 300 жилых домов. Местным жителям пообещали, что новый объект не затронет мемориальный комплекс и его охранную зону.

В январе этого года приступили к финальному проектированию хорды. После этого документ должен пройти госэкспертизу. Завершить строительство намерены к 2025 году. Новая дорога войдет в будущее Ростовское транспортное кольцо. Власти уверены, что трасса выведет автотрафик за пределы города и обеспечит связь между районами.

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