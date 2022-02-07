В Ростовской области от коронавируса скончался 33-летний мужчина

Всего на Дону вирус унес жизни 10088 человек Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области из-за коронавируса умер 33-летний мужчина. Это самый молодой пациент из тех, кого не смогли спасти за последнее время, сообщает сайт донского правительства сегодня, 7 февраля.

Известно, что у мужчины было сопутствующее хроническое заболевание, которое повлияло на тяжесть инфекции.

Кроме того, за сутки скончались четверо мужчин от 43 до 89 лет, а также одна женщина 62 лет. Всего на Дону вирус унес жизни 10088 человек.

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