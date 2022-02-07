Более 4,6 миллиона потратят донские власти на путевки в санаторий для детей из малоимущих семей Тацинского района

Дети из малоимущих семей Тацинского района получат путевки в оздоровительные лагеря Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области закупят детские путевки в санатории для детей из малоимущих семей Тацинского района. На эти нужды планируется потратить 4,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на федеральном сайте госзаупок.

Конкурс был объявлен управлением социальной защиты населения Тацинского района. Все желающие принять в нем участие могут подать свои заявки до 21 февраля. Затем конкурсная комиссия определит победителя, которому необходимо будет предоставить сотню путевок для детей в возрасте от 6 до 18 лет из малоимущих семей, в санаторные лагеря круглогодичного действия на территории Ростовской области в 2022 году.

Финансирование будет осуществляться из областного бюджета.

- Оздоровительные путевки предоставляются в течение 10-ти календарных дней после заключения муниципального контракта. Сроки оказания услуги (смены) и количество путевок: март-апрель - 10 шт.; май-июнь - 25 шт..; июнь-июль - 25 шт.; июль-август - 30 шт.; октябрь-ноябрь - 10 шт., - говорится в тексте документации.

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