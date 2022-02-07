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Происшествия7 февраля 2022 13:01

Двух больных туберкулезом направили на принудительное лечение в Калмыкии

Они уклонялись от лечения долгое время
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
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В Калмыкии двух больных туберкулезом направили на принудительное лечение

В Калмыкии двух больных туберкулезом направили на принудительное лечение

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Элистинская прокуратура проверила соблюдение законодательства об охране здоровья граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители выяснили, что двое элистинцев, довольно давно болеющих туберкулезом долгое время уклонялись от прохождения квалифицированного лечения. Стоит отметить, что делают они это совершенно без оснований. Напомним, что туберкулез - это такая инфекция, которая передается воздушно-капельным путем и может передаться даже при бытовом общении, что влечет поражение туберкулезом значительного числа граждан.

- В целях предотвращения распространения опасного заболевания, сохранения здоровья и благополучия граждан, прокурор города обратился в суд с иском о принудительной госпитализации указанных лиц в специализированное медицинское учреждение. О результатах рассмотрения иска общественности будет сообщено дополнительно, - говорится в тексте сообщения.

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