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Общество7 февраля 2022 13:16

В Ростове на Темерницкой с 20 февраля ограничат движение машин

Такое решение приняли из-за строительства подземного газопровода
Ангелина СКИБА
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Об ограничениях предупреждает департамент автодорог

Об ограничениях предупреждает департамент автодорог

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове на одной из улиц в центре города на месяц - с 20 февраля по 21 марта - частично ограничат движение машин. Об этом предупреждает департамент автодорог.

Знаки и ограждения выставят в районе Темерницкой, 54/59. Такое решение приняли из-за планируемых работ по строительству подземного газопровода.

Ранее стало известно об ограничениях с 15 по 28 февраля на двух улицах микрорайона Александровка - на Вересаева в районе дома 101/1с2 и на Берберовской около здания с номером 2/101с2.

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