В Ростове часть квартир на Кривошлыковском оценят только по технической документации

После завершения оценки людям направят уведомления о выкупной стоимости. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове на Кривошлыковском, 4 стоимость квартир, в которые не смогли попасть оценщики, определят по технической документации. На это уйдет около 3-4 недель. Ранее сообщалось, что собственники 3 подъезда комиссию не пропустили. О ситуации и принятых решениях по этому поводу сегодня, 7 февраля, сообщили городские власти.

- После завершения оценки направят уведомления о выкупной стоимости и проекты соглашений. Если граждане согласятся с результатами, незамедлительно будет решаться вопрос о выделении финансирования, - сказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Всего проверяющие специалисты обошли 31 квартиру. При назначении цены за жилье обещают учитывать рыночную стоимость жилья в Ростове-на-Дону.

Также стало известно, что из аварийного дома к этому моменту съехали ещё две семьи. Таким образом, в дома на Уланской и Борисоглебской переехали 10 семей.

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