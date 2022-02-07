В Ростове дом на Кривошлыковском завесили баннерами с обращением к Владимиру Путину

Полотна развернули под окнами первого этажа. Фото: страница в Instagram, посвященная дому на Кривошлыковском.

В Ростове-на-Дону фасад дома на Кривошлыковском, 4 завесили баннерами с обращением к президенту Владимиру Путину. Полотна развернули под окнами первого этажа. Об этом в Instagram рассказали сами жильцы здания.

«Путин - наш президент!», «Гарант Конституции РФ - помогите!» - такие призывы написали ростовчане. Кроме того, на крыше большими буквами вывели слово SOS. Вероятно, подобным способом люди снова хотят привлечь внимание главы государства к своей проблеме - власти расселяют аварийный дом, но некоторые жильцы просто не хотят его покидать.

Это уже не первое обращение жильцов к президенту России. Например, в прошлом году люди записали видеообращение с просьбой спасти постройку.

Собственников начали переселять во временное жилье после того, как в самом здании и на прилегающей к нему территории объявили чрезвычайную ситуацию. В администрации уверены: строение настолько ветхое, что может в рухнуть в любой момент. К слову, часть людей согласились с этим заявлением и уже переехали. Им помогли собраться и перевезти вещи на новое место.

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