В Ростове оценочная компания начала осмотр квартир дома на Криволыковском

Жильцы 3 подъезда проверяющих не пустили. Фото: сайт администрации Ростова.

В Ростове оценочная компания начала осмотр квартир на Криволыковском, 4. Специалисты уже обошли 31 жилое помещение, однако вынуждены были приостановить проверку из-за того, что собственники 3 подъезда комиссию не пропустили. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщили в городской администрации.

- На проведение оценки всех жилых помещений уйдет около 3 недель. Для сокращения сроков отчеты будут предоставлять по мере их готовности. Жильцам направят уведомления о выкупной стоимости и проекты соглашений. Если граждане с результатами оценки согласятся, незамедлительно начнут решать вопрос о выделении финансирования на выкуп помещений, - рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

По данным властей, 1 февраля на оценку стоимости квартир из резервного фонда местного бюджета выделили 360 тысяч рублей. Благодаря этому работы начали уже сейчас, без ожидания постановления гордумы. Оценку должны проводить «сравнительным методом, учитывая реальную рыночную стоимость на сегодняшний день».

Жильцов дома на Кривошлыковском начали переселять во временное жилье из-за авариного состояния здания. Власти утверждают, что постройка может рухнуть в любой момент. Немного раньше в доме и на прилегающей территории к нему объявили чрезвычайную ситуацию. Происходящее на контроль взял глава СК России Александр Бастрыкин.

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