Глава СК России взял на контроль ситуацию с домом на Кривошлыковском в Ростове

Проконтролировать происходящее глава федерального Следкома решил после жалоб ростовчан Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуацией с домом на Кривошлыковском, 4 в Ростове заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил коллегам из донской столицы собрать все материалы и отчитаться о произошедшем.

Проконтролировать происходящее глава федерального Следкома решил после жалоб ростовчан в социальных сетях. Люди рассказали, что категорически против расселения и попросили о помощи все возможные структуры.

К слову, ранее собственники не раз заявляли о якобы незаконном изъятии квартир и даже хотели судиться с властями, обращались к президенту Владимиру Путину.

В ответ администрация заявила, что постройка, которую не хотят покидать жильцы, находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Буквально на днях в здании и на прилегающей к нему территории объявили чрезвычайную ситуацию. После этого людей начали переселять во временное жилье в микрорайоне Суворовском. Споры по поводу дома на Кривошлыковском ведутся с 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В администрации Ростова сообщили, в каком случае отключат свет, газ и воду в доме в переулке Кривошлыковском

В помещениях проведут проверку (подробности)

Алексей Логвиненко выделил деньги на оценку квартир в доме в переулке Кривошлыковском

Глава администрации уже подписал соответствующее постановление (подробности)