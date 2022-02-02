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Общество2 февраля 2022 7:19

Глава СК России взял на контроль ситуацию с домом на Кривошлыковском в Ростове

Власти утверждают, что здание аварийное и начали расселять людей, но жильцы категорически против этого
Ангелина СКИБА
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Проконтролировать происходящее глава федерального Следкома решил после жалоб ростовчан

Проконтролировать происходящее глава федерального Следкома решил после жалоб ростовчан

Фото: Олег ЗОЛОТО

Ситуацией с домом на Кривошлыковском, 4 в Ростове заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил коллегам из донской столицы собрать все материалы и отчитаться о произошедшем.

Проконтролировать происходящее глава федерального Следкома решил после жалоб ростовчан в социальных сетях. Люди рассказали, что категорически против расселения и попросили о помощи все возможные структуры.

К слову, ранее собственники не раз заявляли о якобы незаконном изъятии квартир и даже хотели судиться с властями, обращались к президенту Владимиру Путину.

В ответ администрация заявила, что постройка, которую не хотят покидать жильцы, находится в аварийном состоянии и может рухнуть в любой момент. Буквально на днях в здании и на прилегающей к нему территории объявили чрезвычайную ситуацию. После этого людей начали переселять во временное жилье в микрорайоне Суворовском. Споры по поводу дома на Кривошлыковском ведутся с 2020 года.

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