В администрации Ростова сообщили, в каком случае отключат свет, газ и воду в доме в переулке Кривошлыковском

Фото: администрация Ростова.

Власти Ростова-на-Дону рассказали, в каком случае будут отключать коммунальные услуги в доме в переулке Кривошлыковскоом. Вопрос прокомментировал заместитель главы администрации по ЖКХ Алексей Пикалов.

По его словам, администрация обратилась в ресурсоснабжающие организации с просьбой провести мониторинг состояния сетей.

— В случае выявления дефектов поставка ресурсов будет приостановлена, — пояснил Пикалов.

К слову, по словам жителей, в доме уже началась проверка сетей. О ее результатах власти не сообщают.

Напомним, в начале декабря Ростовский областной суд отменил решение Ленинского суда об изъятии земли под домом в переулке Кривошлыковском. Дело вернули в первую инстанцию, однако в феврале районный суд снова встал на сторону администрации. Жители дома планировали обжаловать решение. В конце декабря, до проведения апелляции, власти объявили в доме режим ЧС. Они объяснили это тем, что в доме ухудшилось состояние перекрытий.

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