В Ростове отправили под стражу водителя «КамАЗа», который сбил насмерть 6-летнего мальчика

Мужчина пробудет под арестом до 2 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове водителя «КамАЗа», который насмерть сбил 6-летнего мальчика, отправили под арест до 2 апреля. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 29 суток, то есть по 2 апреля 2022 года включительно, - проинформировали в инстанции.

Выяснилось также, что этот приговор огласили в Ленинском районном суде еще на прошлой неделе.

Речь идет о трагедии, которая произошла 2 февраля на проспекте 40 лет Победы. Тетя с двумя племянниками - 11-летней девочкой и 6-летним мальчиком - переходили дорогу по переходу и были уже на разделительном газоне, но в этот момент на пешеходный участок вылетел грузовик. Женщина и девочка успели отскочить, а младший ребенок погиб на месте. Предварительно, мужчина, который был за рулем большегруза, не справился с управлением.

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