Нынешняя рабочая неделя обещает быть теплой и дождливой

В Ростове будет тепло и дождливо Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В донской столице новая рабочая неделя обещает быть теплой и дождливой. Такой прогноз дали в ростовском Гидрометцентре.

Уже во вторник, 8 февраля, столбики термометров поднимутся до отметки в плюс пять градусов. Остатки недавно выпавшего снега будут стремительно таять. Кроме того, возможен небольшой ветер. Порывы его временами будут достигать пяти метров в секунду.

В середине недели, а именно в среду и четверг, возможно легкое похолодание. Температура воздуха может опуститься в дневные часы до нулевой отметки. По прогнозам синоптиков, в эти дни есть вероятность выпадения осадков в виде дождя и небольшого мокрого снега.

А в пятницу, 11 февраля, снова ожидается потепление. Воздух днем прогреется до плюс семи градусов. Осадков в этот день не ожидается. А вот в субботу погода снова будет дождливой, а столбики термометров остановятся на отметке в плюс шесть градусов.

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